Atelier Pêche Nature – Découverte de la Pêche des Carnassiers à Auvers Auvers, 20 octobre 2021-20 octobre 2021, Auvers. Atelier Pêche Nature – Découverte de la Pêche des Carnassiers à Auvers 2021-10-20 13:30:00 13:30:00 – 2021-10-20 16:00:00 16:00:00

La pêche des carnassiers : apprendre à traquer les prédateurs d'eau douce, brochets et perches, s'initier aux techniques modernes de pêche au lancer.
contact@peche-manche.com +33 2 33 46 96 50 http://www.peche-manche.com/

Auvers
49.3123#-1.30411