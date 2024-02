Atelier pêche nature découverte de la pêche à bord d’un bateau et en bord de mer Plonéour-Lanvern, mercredi 7 août 2024.

Atelier pêche nature découverte de la pêche à bord d’un bateau et en bord de mer Plonéour-Lanvern Finistère

L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (l’AAPPMA) du Pays Bigouden propose des ateliers « Pêche et nature » pêche au leurre.

la pêche aux leurres qui se pratique avec une canne à moulinet (technique du lancer/ramener) et des imitations de petits poissons au bout de la ligne que les enfants lance et ramène. Groupe maximum de 8 enfants.

Déroulement des animations

– accueil du groupe

– règles de sécurité

– présentation du plan d’eau, matériel, technique de pêche,..

– pêche

– observation, descriptions des poissons

– remise à l’eau des poissons

– questions, débriefing

Rdv au barrage du plan d’eau .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 09:30:00

fin : 2024-08-07 16:00:00

Etang du moulin neuf

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne contact.fishandkiff@gmail.com

L’événement Atelier pêche nature découverte de la pêche à bord d’un bateau et en bord de mer Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2024-02-20 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN