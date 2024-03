Atelier Pêche Nature (10/18 ans) Genvry, samedi 20 avril 2024.

Atelier Pêche Nature (10/18 ans) Genvry Oise

Vous adorez la pêche ? L’école de pêche de la Fédération de pêche de l’Oise fait étape dans notre territoire et propose une animation pour les 10-18 ans pour pêcher la truite dans la rivière Verse proche de Noyon. Un moniteur Guide de pêche diplômé encadrera cette animation et délivrera ses meilleurs conseils. Plus d’infos sur :https://www.peche60.fr/1347-apn-de-la-federation.htm 2020 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Genvry 60400 Oise Hauts-de-France p.perraut@peche60.fr

L’événement Atelier Pêche Nature (10/18 ans) Genvry a été mis à jour le 2024-03-13 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise