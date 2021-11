Fillé Fillé Fillé, Sarthe ATELIER PÊCHE : MONTAGE DE LIGNE ET PERFECTIONNEMENT Fillé Fillé Catégories d’évènement: Fillé

Sarthe

ATELIER PÊCHE : MONTAGE DE LIGNE ET PERFECTIONNEMENT
2021-12-21 09:30:00 – 2021-12-22 16:30:00

2021-12-21 09:30:00 – 2021-12-22 16:30:00

Fillé Sarthe J’apprends comment monter mes lignes, monter mes leurres. Plusieurs ateliers manuels pour se perfectionner à la pêche du carnassier du bord, au coup et de la carpe. Atelier pêche : montage de ligne et perfectionnement http://www.peche72.fr/ J’apprends comment monter mes lignes, monter mes leurres. Plusieurs ateliers manuels pour se perfectionner à la pêche du carnassier du bord, au coup et de la carpe. Fillé

