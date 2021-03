Loudéac Loudéac 22600, Loudéac ATELIER PECHE ET NATURE Loudéac Catégories d’évènement: 22600

Loudéac

ATELIER PECHE ET NATURE, 3 avril 2021-3 avril 2021, Loudéac. ATELIER PECHE ET NATURE 2021-04-03 – 2021-04-03 Les Ponts es Bigot AQUAREV Maison de la pêche

Loudéac 22600 L’AAPPMA de Loudéac vous invite à participer à une atelier pêche, au programme : pêche au coup – pêche de la carpe – montage de lignes – confection d’amorces – sensibilisation à l’environnement. Séances encadrées par les bénévoles de l’association et par un animateur de la Fédération de Pêche 22. Ouvert aux jeunes de 8 à 12 ans. Respect des règles sanitaires.

Tarif : 30€ pour les 9 séances (9 dates), carte de pêche incluse (si vous êtes déjà détenteur de la carte, elle vous sera remboursée). Inscription souhaitée avant le 1er avril. alain.marteil.22@gmail.com +33 6 70 30 57 75 L’AAPPMA de Loudéac vous invite à participer à une atelier pêche, au programme : pêche au coup – pêche de la carpe – montage de lignes – confection d’amorces – sensibilisation à l’environnement. Séances encadrées par les bénévoles de l’association et par un animateur de la Fédération de Pêche 22. Ouvert aux jeunes de 8 à 12 ans. Respect des règles sanitaires.

Tarif : 30€ pour les 9 séances (9 dates), carte de pêche incluse (si vous êtes déjà détenteur de la carte, elle vous sera remboursée). Inscription souhaitée avant le 1er avril.

Détails Catégories d’évènement: 22600, Loudéac Autres Lieu Loudéac Adresse Les Ponts es Bigot AQUAREV Maison de la pêche Ville Loudéac