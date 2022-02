Atelier pêche et coquillages Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La guide nature Lulu proposera pour petits et grands 4 ateliers pour mieux connaître le milieu marin : * L’aventure de « Soizic la bernique » conte écrit par la Guide nature Lulu pour faire la connaissance des différents animaux vivants dans les flaques à marée basse, avec une petite bernique farceuse. * Quel est donc ce coquillage ? Initiation à la reconnaissance de quelques bivalves et gastéropodes du rivage breton. * Je vais à la pêche : ai-je le droit de tout prendre ? Atelier pédagogique autour des réglementations de la pêche et du respect du site. * Le sable : sa granulométrie et sa composition. Observation à la loupe du quartz, du feldspath, du mica et des débris de coquillages.

Avec la guide nature Lulu, vous voyagerez à travers le milieu marin et en connaîtrez davantage sur ce milieu exceptionnellement riche. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

