Atelier Pêche Enfant à Sonac Sonac, mercredi 24 juillet 2024.

Atelier Pêche Enfant à Sonac Sonac Lot

Animation organisée par l’Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l’AAPPMA de Lacapelle sur le plan d’eau de Mr Calmont. (7/12 ans)

RV 9h parking du bourg (en face de l’église) Départ impératif 9h15

Approche théorique

-Découverte des espèces de poissons présentes sur les plans d’eau.

-Présentation du matériel de pêche.

-Sensibilisation à la protection de la nature et de l’environnement.

-Présentation des consignes de sécurité.

Pratique de différentes techniques de pêche (pêche au coup, pêche au feeder) avec prêt de matériel.

Carte de pêche offerte aux jeunes de moins de 12 ans (à condition d’avoir les noms, prénoms, date de naissance et adresse des enfants au moins 24h avant l’animation). Pass-pêche (carte promotionnelle valable le temps de l’animation) offert aux jeunes de plus de 12 ans.

Remise du guide KID PECHE 2023 « 12 EUR.

Début : 2024-07-24 09:30:00

fin : 2024-07-24 11:30:00

Plan d’eau de Mr Calmont

Sonac 46320 Lot Occitanie

