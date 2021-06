Atelier Pêche Enfant (6/12 ans) à Leyme Leyme, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Leyme.

Atelier Pêche Enfant (6/12 ans) à Leyme 2021-07-28 09:30:00 – 2021-07-28 11:30:00

Leyme Lot Leyme

Animation organisée par l’office de tourisme de Lacapelle-Marival en collaboration avec la fédération départementale de pêche et l’AAPPMA de Lacapelle.

Présentation de différentes techniques de pêche et réglementation.

Sensibilisation à la protection de la nature et à l’environnement.

Pratique au bord de l’eau avec prêt de matériel et démonstrations de techniques.

Carte de pêche offerte pour les jeunes de moins de 12 ans ou d’un ‘Pass-Pêche’ pour les plus de 12 ans et les Adultes qui leur donne l’autorisation de pêcher le temps de l’animation.

Remise du Guide de la pêche dans le LOT et du diplôme «Initiation à la pêche »

Groupe de 15 enfants maximum. Inscription recommandée.

