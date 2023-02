Atelier pêche écrevisses Saint-Médard Saint-Médard Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Médard

Atelier pêche écrevisses, 8 août 2023, Saint-Médard Saint-Médard. Atelier pêche écrevisses Entre Rostassac et Catus Saint-Médard Lot

2023-08-08 09:30:00 09:30:00 – 2023-08-08 11:30:00 11:30:00 Saint-Médard

Lot Saint-Médard 12 EUR 12 Création Carte de pêche pour -12 ans / Pass pêche pour + 12 ans (inclus dans le prix de l’animation). Matériel fourni. Pas de paiement sur place le jour J de l’atelier. Découverte de différentes techniques de pêche avec prêt de matériel. Découverte des écrevisses présentes sur les cours eau. Sensibilisation à la protection de la nature et l’environnement. Présentation du matériel pêche et des consignes de sécurité. 190802_atelier_peche_Albas_©Office de Tourisme Lot-Vignoble – Rachel Dose(15)

Saint-Médard

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Médard Autres Lieu Saint-Médard Adresse Entre Rostassac et Catus Saint-Médard Lot Ville Saint-Médard Saint-Médard lieuville Saint-Médard Departement Lot

Saint-Médard Saint-Médard Saint-Médard Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard saint-medard/

Atelier pêche écrevisses 2023-08-08 was last modified: by Atelier pêche écrevisses Saint-Médard 8 août 2023 Entre Rostassac et Catus Saint-Médard Lot Lot Saint-Médard

Saint-Médard Saint-Médard Lot