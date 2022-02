Atelier pêche au feeder Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Atelier pêche au feeder Aire-sur-l’Adour, 16 mars 2022, Aire-sur-l'Adour. Atelier pêche au feeder Aire-sur-l’Adour

2022-03-16 14:00:00 – 2022-03-16 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes INSCRIPTIONS ATELIERS PÊCHE , réservés aux jeunes entre 8 et 17 ans.

Les inscriptions en ligne pour les Ateliers Pêche Nature Itinérants sont disponibles Agenda

