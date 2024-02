Atelier pêche au bar Jetée Paul Émile Victor Ouistreham, samedi 13 avril 2024.

Atelier pêche au bar Jetée Paul Émile Victor Ouistreham Calvados

Cet atelier offre une immersion passionnante dans l’art de la pêche sportive. Sous la direction d’experts, les participants apprennent les techniques, les appâts et les stratégies pour attraper ce poisson prisé. Ils partagent des moments d’excitation et de camaraderie, découvrant la beauté de l’océan et l’importance de sa préservation. En fin de journée, les pêcheurs repartent avec des souvenirs mémorables et une passion renouvelée pour la pêche et la conservation marine..

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Jetée Paul Émile Victor Centre d’Activités Nautiques

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Atelier pêche au bar Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-25 par OT Caen la Mer