ATELIER PAYSANS PAYSAGES À BAUGÉ jardins de l’Hôtel Dieu Baugé-en-Anjou, dimanche 9 juin 2024.

A L’occasion du FESTIVAL DES COULEURS ET DES MOTS organisé chaque année par la ville.

Un voyage sensible au cœur de la nature via la littérature & l’art buissonnier.

Au programme petite cueillette en extérieur, composition de son herbier de plantes sauvages. Pendant la cuisson des herbiers… vous pouvez alors vous relaxer en écoutant la lecture à voix haute de La Petite Fadette de George Sand, l’un de ses romans champêtres. A l’issue de la lecture, chacun découvre son œuvre buissonnière et repart avec !

Compagnie Petite Nature

à partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo + un pique nique pour le midi

En partenariat avec L’Atelier Paysan, Paysage .

Début : 2024-06-09 14:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

jardins de l’Hôtel Dieu Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

