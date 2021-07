Pont-Saint-Esprit Musée d'art sacré du Gard Gard, Pont-Saint-Esprit Atelier “Paysages de papier” Musée d’art sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art sacré du Gard

Tracer au crayon une ligne qui prend vie tout en regardant au loin les contours d’un arbre, d’un buisson ou en caressant sous ses doigts une écorce rugueuse… c’est l’expérience que nous vous proposons, en famille, pour entrer en contact avec les œuvres de Sylvie Deparis. Cette artiste puise son inspiration dans la nature et les philosophies asiatiques. Ses livres d’artiste, d’une beauté toute végétale, sont exposés au musée : venez les découvrir à l’occasion de cette visite-atelier !

Durée : 1h15, entrée dans la limite des places disponibles

Découverte de l’univers et du geste de l’artiste Sylvie Deparis. Musée d’art sacré du Gard 2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00

