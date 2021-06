Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Atelier Paysages au Polaroïd Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Atelier Paysages au Polaroïd Morlaix, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Morlaix. Atelier Paysages au Polaroïd 2021-07-02 – 2021-07-02 La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix Finistère Morlaix Déambulation inédite dans le centre-ville de Morlaix et découverte d’un paysage urbain et familier au travers d’un Polaroïd. 1, 2, 3, photographiez ! Le festival « Histoires d’art dans les Micro-Folies », événement exceptionnel organisé par la Réunion des Musées Nationaux (RMN) se tiendra à La Virgule du 26 juin au 2 juillet 2021 autour du thème « Le paysage dans l’art ». – Vendredi 2 juillet de 9h30 à 11h30 : 10 places – Vendredi 2 juillet de 14h à 16h : 10 places Places limitées, inscription obligatoire.

Tout public. Durée 2h.

GRATUIT. lavirgule@villedemorlaix.org +33 2 98 19 19 09 http://www.ville.morlaix.fr/Actualites/actualites/La-Virgule Déambulation inédite dans le centre-ville de Morlaix et découverte d’un paysage urbain et familier au travers d’un Polaroïd. 1, 2, 3, photographiez ! Le festival « Histoires d’art dans les Micro-Folies », événement exceptionnel organisé par la Réunion des Musées Nationaux (RMN) se tiendra à La Virgule du 26 juin au 2 juillet 2021 autour du thème « Le paysage dans l’art ». – Vendredi 2 juillet de 9h30 à 11h30 : 10 places – Vendredi 2 juillet de 14h à 16h : 10 places Places limitées, inscription obligatoire.

Tout public. Durée 2h.

GRATUIT. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Morlaix Adresse La Virgule 9 Rue de Paris Ville Morlaix lieuville 48.5761#-3.82434