Médiathèque André Malraux, le samedi 23 avril à 15:00

Présentation de la nouvelle exposition du MUba : « Eugène Leroy. À contre-jour », suivie d’un atelier _Paysage, initiation à l’aquarelle_. La découverte des œuvres de Leroy permet de comprendre comment les artistes peuvent s’inspirer de la nature pour créer, et les possibilités atmosphériques de l’aquarelle. L’expérience : Nous proposons de découvrir les spécificités techniques de l’aquarelle, l’utilisation de l’eau et de la diffusion du pigment pour créer des effets de ciel, de nuages, de mer… Attention, atelier peinture ! Pensez à vos vêtements ! ;-)

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

