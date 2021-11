Le Sourd Le Sourd Aisne, Le Sourd Atelier pays en sucre Le Sourd Le Sourd Catégories d’évènement: Aisne

2021-11-30 – 2021-12-31

Le Sourd Aisne Le Sourd 9 9 9 La Ferme des Ombres fait une animation sur le thème du pays en sucre, avec un atelier créatif « mini pays en sucre ». Notre bar à potions se transforme pendant cette période en stand de jus de pommes chaud. La visite de la mini ferme est toujours possible. La Ferme des Ombres fait une animation sur le thème du pays en sucre, avec un atelier créatif « mini pays en sucre ». Notre bar à potions se transforme pendant cette période en stand de jus de pommes chaud. La visite de la mini ferme est toujours possible. lafermedesombres@outlook.fr +33 7 89 35 85 33 La Ferme des Ombres fait une animation sur le thème du pays en sucre, avec un atelier créatif « mini pays en sucre ». Notre bar à potions se transforme pendant cette période en stand de jus de pommes chaud. La visite de la mini ferme est toujours possible. Ferme des ombres

