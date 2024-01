Atelier pavage et mosaïque Martizay, mercredi 6 mars 2024.

Atelier pavage et mosaïque Martizay Indre

Mercredi

Ateliers conçus en 2 parties d’abord une présentation qui s’appuie sur les collections du musée (peintures murales, pavages…) puis un atelier pour s’essayer aux techniques de l’antiquité. Proposés par les amis du vieux Martizay ils sont conçus pour les enfants mais peuvent convenir aux adultes.Familles

La mosaïque est un art très ancien. La mosaïque de pavement était réalisée avec des cubes de 1à 2 cm de côté pour effectuer des dessins géométriques. La mosaïque murale utilisait des morceaux de formes variées et représentaient des animaux, des végétaux, des personnages. De nos jours, elle est faite de tous types de matériaux et s’appliquent à tous les supports. Cet atelier de découverte est plus particulièrement destiné aux enfants à partir de 6 ans.4 EUR.

14 place de l’église

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00



L’événement Atelier pavage et mosaïque Martizay a été mis à jour le 2024-01-25 par Destination Brenne