2023-03-09 12:30:00 – 2023-03-09 14:00:00

Saône-et-Loire Fleurville La Paus’Créa c’est un atelier mensuel pour une pause fraîche et printanière pour dessiner l’élégante violette entre midi et deux dans les espaces de La Croisée à Fleurville.

Ces ateliers sont ouverts à tous, professionnels et particuliers – public adultes karine-mille@laposte.net La croisée D906 Fleurville

