L'atelier Pauline Krier vous ouvre ses portes 1 et 2 avril Atelier Pauline Krier – aux Ateliers éclairés, 1 avril 2023, Strasbourg. L'atelier Pauline Krier vous ouvre ses portes quartier COOP à Strasbourg, aux Ateliers éclairés.

Nous vous invitons à découvrir le métier de tapissier, ses matières, ses outils et les étapes de restauration d’un siège.

Les pièces de créations de l'atelier seront également présentées, un tabouret musical, une chaise donnant un coup de pied, un tabouret touche-fesses et d'autres surprises vous attendent… L'atelier est partagé avec un atelier de teinture végétales, l'atelier Couleur Fleuve, l'occasion de découvrir cet autre artisanat complémentaire et de découvrir nos collaborations. Nous avons hâte de vous accueillir ! Atelier Pauline Krier – aux Ateliers éclairés 2 Rue de la Coopérative Strasbourg 67017 Bas-Rhin Grand Est

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

