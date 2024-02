Atelier patrimoine enfant Forme et couleur découverte du dessin d’observation RDV à la Maison des Têtes Valence, mardi 16 avril 2024.

Atelier patrimoine enfant Forme et couleur découverte du dessin d’observation RDV à la Maison des Têtes Valence Drôme

Crayons et papier en main, c’est toi l’artiste ! Viens t’essayer à la technique du dessin d’observation et contemple les couleurs à l‘intérieur de deux sites exceptionnels, trouve des motifs décoratifs, et réalise tes propres croquis.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:30:00

fin : 2024-04-16

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

L’événement Atelier patrimoine enfant Forme et couleur découverte du dessin d’observation Valence a été mis à jour le 2024-02-15 par Valence Romans Tourisme