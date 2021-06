Nantes Square du Muséum Louis Bureau Loire-Atlantique, Nantes Atelier Patrimoine de Dobrée-Gigant Square du Muséum Louis Bureau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier Patrimoine de Dobrée-Gigant Square du Muséum Louis Bureau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes. 2021-07-03

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Dans le prolongement du Plan Paysage et Patrimoine Gigant-Dobrée, vous êtes invités à participer au lancement de l’Atelier Patrimoine animé par les services de la Ville et de Nantes Métropole. L’atelier commencera par une balade découverte du quartier d’une heure qui permettra de revenir sur des lieux patrimoniaux révélés par les habitants ; il se poursuivra par une présentation et une discussion sur les contenus de l’atelier participatif du patrimoine (inventaire du patrimoine, parcours des pépites etc.) avant de se retrouver autour du verre de l’amitié. Rendez-vous samedi 3 juillet à 10h au Muséum d’Histoire Naturelle, square Louis Bureau (en cas d’intempérie, à l’auditorium du muséum d’histoire naturelle), Square du Muséum Louis Bureau Place de la Monnaie Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Square du Muséum Louis Bureau Ville Nantes lieuville Square du Muséum Louis Bureau Nantes