Atelier Patrice Deschamps 31 mars – 2 avril Découverte d'un atelier de créateur céramiste Atelier Patrice Deschamps 15 rue de la Libération 60430 WARLUIS Warluis 60430 Oise Hauts-de-France Le Beauvaisis est reconnu pour la qualité de ses argiles et la céramique fait partie de son patrimoine. Je vous invite à venir découvrir, au sein de mon atelier, mon travail de céramiste. Du Vendredi 31 Mars au Dimanche 2 Avril, je vous présenterai les étapes de la création céramique.

De la préparation des argiles à la réalisation des émaux, en passant par le modelage, le tournage et les cuissons vous pourrez prendre connaissance de mon travail.

L’entrée de l’atelier sera libre et gratuite et vous pouvez me joindre au 06 11 98 41 80 pour tout renseignements.

