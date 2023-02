PORTES OUVERTES ATELIER PATRICE BRICOUT RESTAURATION & CONSERVATION DE MEUBLES atelier patrice bricout, 27 mars 2023, Marcq-en-Barœul.

Démonstration de découpes de placages, finition vernis au tampon

atelier patrice bricout 1 bis rue adolphe torgue 59700 marcq en baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

PATRICE BRICOUT a été formé à l’école St Luc à Tournai en Belgique, puis au cours de l’école du Louvre sous la direction du Maître François Germond. Il a, au fur et à mesure de ces années, acquis des compétences dans la restauration de la marqueterie de placages, marqueterie Boulle, les vernis au tampon, les finition cirées.

Depuis 35 ans, notre atelier d’ébénisterie d’Art restaure et conserve les meubles, les sièges et les objets d’art.

Nous évoluons au travers des différents styles des différentes époques du XVIe à la fin du XXe :

• Renaissance, Louis XIII et Louis XIV au XVIIe

• toute la période du XVIIIe et XIXe : Régence, Louis XV, Transition, Louis XVI , Directoire, Consulat, Empire, Restauration, Charles X, Louis Philippe, Napoléon III

• au style Art Nouveau, Art Déco, Scandinave, les années 1950-1960 et les designers de la fin du XXe.

Depuis 15 ans, l’ATELIER PATRICE BRICOUT est une entreprise labellisée «Entreprises du Patrimoine Vivant». Ce label est une marque de reconnaissance de l’État, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux d’excellence.

Depuis 2011, Patrice Bricout et l’atelier détiennent le titre de Maître Artisan, garant auprès de la clientèle de l’identité et de la qualité du travail artisanal; alliant le talent, la compétence de l’entreprise et preuve d’excellence.

Ayant ouvert son atelier en 1986, Patrice Bricout souhaite pratiquer son art avec passion et transmettre le savoir faire reçu de ses pairs à la génération future. Prendre le temps de mieux connaître le meuble, de s’imprégner de son histoire. Prendre le temps d’étudier la meilleure technique de restauration, afin de conserver l’authenticité du meuble, son usure, sa patine est une priorité pour l’atelier. Prendre le temps de fabriquer les produits naturels, les colles chaudes (à base de nerfs et d’os), les colles de poissons, les pigments naturels, les bois séchés naturellement sont la base de notre métier.

Les collectionneurs privés, les particuliers sur la France, la Belgique, la principauté d’Andorre, la Mairie de Lille, la Préfecture du Nord, Le Musée des Beaux Arts, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Pas de Calais, le CESE, le diocèse de Lille, la Cathédrale de Tournai, des demeures de Charmes en Anjou, la boutique Cartier rue de la Paix, la fondation Cartier, les décorateurs sont parmi nos clients.

L’atelier est fournisseur officiel du Mobilier National depuis 2007.



