Pont-Aven Finistère Pont-Aven Vivre une rencontre avec l’art dès le plus jeune âge c’est possible !

Les médiatrices culturelles, en association avec le RAM (Relai Assistantes Maternelles) de CCA, accueillent les tout-petits accompagnés pour une « visite » qui mobilise tous les sens et favorise l’éveil. Pour les – de 3 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 45 minutes – Sur réservation +33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/ Vivre une rencontre avec l’art dès le plus jeune âge c’est possible !

