Atelier Patisserie végétale Mézières-en-Brenne, dimanche 25 août 2024.

Atelier Patisserie végétale Mézières-en-Brenne Indre

Dimanche

Faire un gâteau sans casser d’œufs, sans aucune protéïnes animales n’est pas un crime de lèse-majesté et encore moins une faute de (bon) goût.

Réaliser d’étonnants gâteaux 100% végétaux demande de maîtriser quelques techniques et règles que cet atelier vous propose de vous faire découvrir dans une ambiance gourmande et sucrée: base et produits de substitution (oeufs, lait, crème, …), confectionner une pâte (fond de tarte, génoise, …), réaliser une crème végétale (e.ganache, crémeux, crème pâtissière vanille ou chantilly). 6060 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 13:30:00

fin : 2024-08-25 17:30:00

11 Rue de l’Ouest

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Atelier Patisserie végétale Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2024-03-03 par Destination Brenne