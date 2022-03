Atelier pâtisserie sans gluten et sans lactose Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thannenkirch

Atelier pâtisserie sans gluten et sans lactose Thannenkirch, 2 avril 2022, Thannenkirch. Atelier pâtisserie sans gluten et sans lactose Thannenkirch

2022-04-02 – 2022-04-02

Thannenkirch Haut-Rhin Thannenkirch EUR Avis aux gourmand(e)s ! Se faire plaisir sans gluten et sans lactose ? C’est possible grâce aux conseils de Christine à l’occasion de cet atelier. Vous repartirez avec vos recettes et vos créations, à refaire à la maison pour vos amis et votre famille ! Se faire plaisir sans gluten ou sans lactose ? C’est possible grâce à cet atelier pâtisserie chez Christine ! +33 6 52 03 93 41 Avis aux gourmand(e)s ! Se faire plaisir sans gluten et sans lactose ? C’est possible grâce aux conseils de Christine à l’occasion de cet atelier. Vous repartirez avec vos recettes et vos créations, à refaire à la maison pour vos amis et votre famille ! Thannenkirch

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thannenkirch Autres Lieu Thannenkirch Adresse Ville Thannenkirch lieuville Thannenkirch Departement Haut-Rhin

Thannenkirch Thannenkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thannenkirch/

Atelier pâtisserie sans gluten et sans lactose Thannenkirch 2022-04-02 was last modified: by Atelier pâtisserie sans gluten et sans lactose Thannenkirch Thannenkirch 2 avril 2022 Haut-Rhin Thannenkirch

Thannenkirch Haut-Rhin