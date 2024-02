Atelier pâtisserie Rue des Pommiers Pontivy, samedi 23 mars 2024.

2 étudiants en 2e année de BTS Sciences et Technologie des Aliments au lycée Le Gros Chêne organisent un atelier culinaire autour des macarons pour leur projet d’initiative de et communication.

Lors de cet atelier, les participants apprendront à réaliser des macarons avec l’aide de Lara (gérante et cheffe pâtissière de La Marysienne), et pourront répartir avec leur fabrication, ainsi qu’un livret recette.

Hall agroalimentaire, à côté de l’IUT | 10€ par personne | 10 places disponibles | À partir de 16 ans | Inscription obligatoire (QR code affiche ou via le formulaire Google) .

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Rue des Pommiers Hall agroalimentaire

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne mission_macarons@gmail.com

L'événement Atelier pâtisserie Pontivy a été mis à jour le 2024-02-20