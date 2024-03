Atelier pâtisserie Parent-Enfant Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, samedi 25 mai 2024.

Atelier pâtisserie Parent-Enfant Tiramisu 25 mai et 1 juin Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Adhérent : 24€ / Non adhérent : 28€

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Chaque binôme réalise un tiramisu qu’il emporte prêt à réfrigérer !

Dégustation en fin de séance !

Ingrédients fournis.

Prévoir un tablier, torchon et transport du tiramisu.

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

atelier pâtisserie parent-enfant