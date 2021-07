Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Atelier pâtisserie Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Atelier pâtisserie Nogent-le-Rotrou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou. Atelier pâtisserie 2021-07-07 – 2021-07-07

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le Circonflexe organise un atelier pâtisserie pour enfants avec Martine. Inscrivez-vous ! Le Circonflexe organise un atelier pâtisserie pour enfants avec Martine. Inscrivez-vous ! contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90 Le Circonflexe organise un atelier pâtisserie pour enfants avec Martine. Inscrivez-vous ! le circonflexe dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Étiquettes évènement : Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.3218#0.82006