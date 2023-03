Atelier pâtisserie: Nid de pâques un bain au chocolat Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes

Atelier pâtisserie: Nid de pâques 4 Rue saint vincent un bain au chocolat Dax Landes 2023-03-29 14:00:00

2023-03-29 14:00:00 – 2023-03-29 14:00:00

un bain au chocolat 4 Rue saint vincent

Dax

Landes EUR 40 40 Un grand classique de nos fêtes de Pâques, généralement très lourd après ce repas familial copieux. Dans cet atelier vous découvrirez la légèreté d’un biscuit japonais ainsi que de la chantilly pour un dessert gourmand. Vous apprendrez aussi à confectionner des décors en chocolat. Un grand classique de nos fêtes de Pâques, généralement très lourd après ce repas familial copieux. Dans cet atelier vous découvrirez la légèreté d’un biscuit japonais ainsi que de la chantilly pour un dessert gourmand. Vous apprendrez aussi à confectionner des décors en chocolat. oitt grand dax – Adobe stock

un bain au chocolat 4 Rue saint vincent Dax

Lieu Dax Adresse 4 Rue saint vincent

