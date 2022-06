Atelier pâtisserie: Macaron

Atelier pâtisserie: Macaron, 17 septembre 2022, . Atelier pâtisserie: Macaron



2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 16:00:00 EUR 40 40 Découvrez l’art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez de magnifique macaron avec l’aide de notre pâtissier. Dégustez sur place et repartez avec vos chefs d’œuvres.

Atelier assuré à partir de 4 personnes. Découvrez l’art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez de magnifique macaron avec l’aide de notre pâtissier. Dégustez sur place et repartez avec vos chefs d’œuvres.

Atelier assuré à partir de 4 personnes. Découvrez l’art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez de magnifique macaron avec l’aide de notre pâtissier. Dégustez sur place et repartez avec vos chefs d’œuvres.

Atelier assuré à partir de 4 personnes. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville