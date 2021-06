Chomelix Chomelix Chomelix, Haute-Loire Atelier pâtisserie éthicurienne Chomelix Chomelix Catégories d’évènement: Chomelix

Haute-Loire

Atelier pâtisserie éthicurienne 2021-07-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00

Chomelix Haute-Loire EUR 88 88 « Tartes de saison » avec Baptiste.

Groupes de 3 à 6 personnes.

Vous repartirez avec vos gourmandises.

