Atelier patisserie en famille

Atelier patisserie en famille, 19 octobre 2022, . Atelier patisserie en famille



2022-10-19 – 2022-10-19 2 2 EUR Venez partager un moment en famille en réalisant une délicieuse recette Zebra cake !

Un temps de lecture sera proposé durant la cuisson.

À partir de 3 ans

Sur inscription. Venez partager un moment en famille en réalisant une délicieuse recette Zebra cake !

Un temps de lecture sera proposé durant la cuisson.

À partir de 3 ans

Sur inscription. Centre Alexi Peyret dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville