Atelier Pâtisserie de Noël Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Atelier Pâtisserie de Noël Bouxwiller, 4 décembre 2022, Bouxwiller. Atelier Pâtisserie de Noël

10 Rue des Seigneurs Bouxwiller Bas-Rhin

2022-12-04 14:00:00 – 2022-12-04 Bouxwiller

Bas-Rhin Thierry Voegtling, artisan pâtissier, réalisera avec vous un dessert pour les jours de fêtes. Dimanche 4 décembre, 14h • Pâtisserie Voegtling, 10 rue des Seigneurs

15€ par personne • dégustation à l’issue de l’atelier Atelier pâtisserie de Noël. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse 10 Rue des Seigneurs Bouxwiller Bas-Rhin Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Atelier Pâtisserie de Noël Bouxwiller 2022-12-04 was last modified: by Atelier Pâtisserie de Noël Bouxwiller Bouxwiller 4 décembre 2022 10 Rue des Seigneurs Bouxwiller Bas-Rhin Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin