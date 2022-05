Atelier : pâtes fraîches et ragû / soirée dégustation

Atelier : pâtes fraîches et ragû / soirée dégustation, 2 juillet 2022, . Atelier : pâtes fraîches et ragû / soirée dégustation

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 21:30:00 Samedi 2 juillet, avec l’association Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement : atelier pâtes fraîches et ragû, soirée dégustation. Plus d’informations prochainement. Samedi 2 juillet, avec l’association Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement : atelier pâtes fraîches et ragû, soirée dégustation. Plus d’informations prochainement. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville