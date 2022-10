Atelier Pâte Égyptienne animé par Charlotte Orso – Enfants à partir de 8 ans Saint-Jean-Trolimon Saint-Jean-Trolimon Catégories d’évènement: Finistre

Saint-Jean-Trolimon

Atelier Pâte Égyptienne animé par Charlotte Orso – Enfants à partir de 8 ans

Saint-Jean-Trolimon, 3 novembre 2022

5 place de République Atelier Le Vaisselier d'Alice

2022-11-03 15:00:00 – 2022-11-03 16:00:00

Atelier Le Vaisselier d’Alice 5 place de République

Saint-Jean-Trolimon

Finistre La pâte égyptienne, forme la plus ancienne de poterie émaillée connue, est née il y a plus de 6000 ans.

Les Égyptiens en faisaient des objets magiques à leurs yeux.

Avec des recettes recréées, viens modeler tes perles et amulettes avec cette matière unique en son genre qui offre de beaux défis ! Couleurs proposées pour ces ateliers : les bleus de cuivre et de cobalt.

Les créations sont à récupérer à l'atelier sous +/- 1 mois. levaisselierdalice@yahoo.com +33 7 81 09 10 29

