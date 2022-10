Atelier Pâté de brenigs Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistre

Plouguerneau

Atelier Pâté de brenigs Plouguerneau, 3 novembre 2022, Plouguerneau. Atelier Pâté de brenigs

3 Lieu-dit La Martyre Ribines et cuisine Plouguerneau Finistre Ribines et cuisine 3 Lieu-dit La Martyre

2022-11-03 09:00:00 – 2022-11-03 11:00:00

Ribines et cuisine 3 Lieu-dit La Martyre

Plouguerneau

Finistre Dans un 1er temps, nous allons sur l’estran collecter les brenigs.

Dans un second temps, nous allons dans notre atelier préparer et cuire le pâté de brenigs.

Vous repartez avec votre pâté à déguster à l’apéro ou avec une salade verte. ribines.et.cuisine@gmail.com +33 6 24 42 02 23 http://www.ribines-et-cuisines.fr/ Ribines et cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistre Ribines et cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Ville Plouguerneau lieuville Ribines et cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Plouguerneau Departement Finistre

Plouguerneau Plouguerneau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Atelier Pâté de brenigs Plouguerneau 2022-11-03 was last modified: by Atelier Pâté de brenigs Plouguerneau Plouguerneau 3 novembre 2022 3 Lieu-dit La Martyre Ribines et cuisine Plouguerneau Finistre Finistre Plouguerneau

Plouguerneau Finistre