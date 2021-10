Paris Cinéma Chaplin Denfert île de France, Paris Atelier pâte à modeler Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier pâte à modeler Cinéma Chaplin Denfert, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 14h15 à 16h15

Venez créer vos personnages en pâte à modeler chicken run + atelier pâte à modeler

Venez créer vos personnages en pâte à modeler chicken run + atelier pâte à modeler

Le film De Peter Lord et Nick Park Grande-Bretagne, Etats-Unis I 2000 I 1h24 I animation I couleur I VF A partir de 6 ans En 1950, en Angleterre, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consœurs, car elle sait que M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole un jour ou l'autre. L'atelier En t'inspirant de la technique des studios Aardman, viens confectionner tes propres personnages d'animation en pâte à modeler! Cinéma Chaplin Denfert 24 place Denfert Rochereau Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (62m) 4 : Mouton-Duvernet (323m)

Chicken Run

