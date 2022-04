Atelier pâte à modeler

2022-07-12 – 2022-07-12 Venez fabriquer en famille votre pâte à modeler maison avec la farine du Moulin. Puis une balade autour du Moulin vous permettra de récolter des éléments naturels pour décorer vos œuvres en pâte à modeler. Durée : 1h30 . A partir de 4 ans. Sur… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

