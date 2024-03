Atelier patchwork Maison de la Pêche La turballe, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T14:30:00+02:00 – 2024-04-09T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-07T14:30:00+02:00 – 2024-05-07T15:30:00+02:00

Des tissus colorés, des ciseaux et de la colle, les petits artistes s’amuseront à créer un joli tableau. Moulin ou poisson, ce souvenir de La Turballe fera une belle décoration ou un beau cadeau !

L’atelier ne nécessite pas d’accompagnateur.

À partir de 4 ans

Maison de la Pêche Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

