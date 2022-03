Atelier – Patchwork Art déco avec Charline Lapierre de l’Atelier MoOn La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le samedi 16 avril à 15:00

Le textile à la mode Art déco ! Accompagnés par Charline Lapierre de L’Atelier MoOn, laissez-vous inspirer par les motifs, formes, couleurs de cette époque et réalisez un patchwork Art déco sur les machines à coudre de L’Atelier, le FabLab textile de La Manufacture et repartez avec votre création textile graphique. Sur réservation – 15€ – dans la liminte des places disponibles A partir de 8 ans – Les enfants doivent être accompagnés : Une place réservée = 1 enfant + 1 parent.

15€ – sur réservation

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco. La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

