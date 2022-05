Atelier pastel pour les enfants à partir de 6 ans

2022-05-21 – 2022-05-21 Deux ateliers seront proposés, un pour les adultes le samedi 14 mai à 14 h, un pour les enfants à partir de 6 ans, le samedi 21 mai, à 10 h. Les inscriptions sont obligatoires, les places sont limitées. Renseignements et inscriptions au 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. Découvrez également les pastels réalisés par l'artiste Sébastien Momot à la Média-tech de Saint-Loup-Lamairé lors des horaires d'ouverture.

