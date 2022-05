Atelier pastel pour les adultes, dans le cadre de l’exposition de Sébastien Momot, artiste pastelliste

Atelier pastel pour les adultes, dans le cadre de l’exposition de Sébastien Momot, artiste pastelliste, 14 mai 2022, . Atelier pastel pour les adultes, dans le cadre de l’exposition de Sébastien Momot, artiste pastelliste

2022-05-14 – 2022-05-14 Deux ateliers seront proposés, un pour les adultes le samedi 14 mai à 14 h, un pour les enfants à partir de 6 ans, le samedi 21 mai, à 10 h. Les inscriptions sont obligatoires, les places sont limitées. Renseignements et inscriptions au 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. Découvrez également les pastels réalisés par l'artiste Sébastien Momot à la Média-tech de Saint-Loup-Lamairé lors des horaires d'ouverture.

