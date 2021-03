Atelier « Passion des Plantes », 22 mai 2021-22 mai 2021, Galan.

Atelier « Passion des Plantes » 2021-05-22 – 2021-05-27 Maison d’hôtes Clos de la Bastide GALAN

Galan Hautes-Pyrénées Galan Hautes-Pyrénées

Lise-Anne accueille ses hôtes dans sa belle maison d’hôte à l’architecture traditionnelle au cœur du village de Galan,

Coquette petite bastide sur le piémont des Pyrénées. Elle offre 4 chambres d’hôtes, une table d’hôte végétarienne et un vaste jardin où il fait bon flâner.

Initiée par sa grand-mère au jardin et aux fleurs, formée à l’horticulture et à l’Ecole lyonnaise des plantes médicinales, Lise-Anne a créé les Jardins du Sortilège, un lieu de visite semi sauvage. Désireuse de transmettre son savoir sur les plantes elle organise des stages depuis sa maison d’hôte.

A partir de 60 €/pers en B&B

Une nouvelle formation est mise en place, regroupant en un seul stage de 6 jours : l’enseignement et la pratique de la Cuisine sauvage ainsi que l’Herboristerie. Pourquoi cette nouvelle formule ? Si la Cuisine sauvage laisse une large place à la spontanéité et à l’initiative, elle n’en prépare pas moins à l’approche méthodique et plus rigoureuse de l’Herboristerie familiale.

serge.holubowicz@orange.fr https://jardinsdesortilege.fr/category/stages-ateliers/stage-ateliers/

