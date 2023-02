Portes ouvertes Passage secret porcelaine et ses invités Atelier Passage Secret, 1 avril 2023, Cheissoux.

Passage secret ouvre ses portes pour des démonstrations et une exposition, accompagnés des ateliers Julie Bernard, Vitrailliste, et Dans les cartons d’Isa, objets de décoration et meubles en carton. handicap moteur mi

Atelier Passage Secret 3, place de la Chapelle 87460 Cheissoux Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Démonstrations de savoir-faire, découverte des collections et exposition-vente des créations composent vos options pour ces portes ouvertes d’atelier partagé, les samedi 1er et dimanche 2 avril, entre :

• Yaël Malignac et Guillaume Descoings, atelier Passage secret, créateurs à quatre mains de pièces uniques en porcelaine,

• Julie Bernard*, maître verrier de l’atelier Roulie Verre, créatrice et restauratrice de vitraux,

• Isabelle Caillet**, de l’atelier Dans les cartons d’Isa, fabricante d’objets décoratifs et mobilier en carton.

L’entrée libre à l’atelier, de 10h à 18h, permet la découverte des lieux, des œuvres et le dialogue avec les artisans métiers d’art.

Tandis qu’Isabelle Caillet vous parlera de la matière carton, l’agenda offrira des démonstrations à :

• 10h15 > Julie Bernard : le vitrail au plomb

• 11h15 > Passage secret : visite guidée de l’atelier et focus sur le coulage et les finitions des pièces de porcelaine

• 14h00 > Passage secret : visite guidée de l’atelier et focus sur le coulage et les finitions des pièces de porcelaine

• 15h00 > Julie Bernard : la technique du vitrail Tiffany

• 16h30 > Passage secret : visite guidée de l’atelier et focus sur le coulage et les finitions des pièces de porcelaine

* Julie Bernard : Vitrailliste, je créé et restaure des vitraux dans les domaines publiques et privés depuis 2007. Je réalise également diverses pièces uniques en verre tels que des suspensions murales, des luminaires, des mobiles et des “entre deux verres”. J’essaie à ma manière de revisiter et et de réinventer ce savoir-faire traditionnel afin de créer un univers poétique, léger et graphique. J’aime allier l’aspect doux et “textile” de la grisaille ( peinture sur verre) à la texture des verres imprimés.Mon univers est inspiré par la nature, le végétal et a un fort esprit “art déco”. J’organise de nombreux stages à mon atelier.

**Dans les cartons d’Isa vous proposera une découverte de la matière carton ondulé et de ce qui nous a conduit à créer avec elle. Matière incroyablement graphique de part sa structure et sa couleur, elle permet une infinité de créations selon les techniques utilisées : montage en volume, travail sur le plat, valorisation de sa cannelure pouvant même aller jusqu’à la transparence.Le carton ondulé associé à d’autres matières telles que le bois, la porcelaine, le plâtre… se révèle un excellent support se mariant très bien avec chacune de celles-ci.Présents tout au long de ces 2 jours et disposés à répondre à vos interrogations sur ce travail, vous pourrez voir quelques réalisations à l’atelier Passage secret.



