La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Découvre le bestiaire de Manoli et modèle en argile tes animaux préférés. Après une découverte de la collection, un temps de mise en pratique est proposé. Les ateliers sont ouverts aux enfants mais aussi aux parents/grands-parents qui souhaitent partager un moment de création en famille ! En dessous de 6 ans les enfants doivent être accompagnés. Toutes les créations sont ensuite emportées à la maison ! Sur inscription uniquement. Tarif 6€/participant. vendredi 29 octobre 2021 – De 14h30 à 16h – Musée Manoli museemanoli@manoli.org +33 2 23 18 72 79 https://www.manoli.org/ Découvre le bestiaire de Manoli et modèle en argile tes animaux préférés. Après une découverte de la collection, un temps de mise en pratique est proposé. Les ateliers sont ouverts aux enfants mais aussi aux parents/grands-parents qui souhaitent partager un moment de création en famille ! En dessous de 6 ans les enfants doivent être accompagnés. Toutes les créations sont ensuite emportées à la maison ! Sur inscription uniquement. Tarif 6€/participant. vendredi 29 octobre 2021 – De 14h30 à 16h – Musée Manoli Musée Manoli 9 Rue du Suet La Richardais

