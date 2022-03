Atelier “Parures Et Bijoux D’autrefois” Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Les Cauchoises et les Cauchoix portaient des bijoux étonnants : en métal, en bois… Allons les découvrir dans les collections du musée et créons le nôtre. Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€

Les Cauchoises et les Cauchoix portaient des bijoux étonnants : en métal, en bois… Allons les découvrir dans les collections du musée et créons le nôtre. Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€

Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou au 02 35 15 69 11

Martainville-Épreville

