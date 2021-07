Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Atelier Partir en livre « Mers et merveilles » Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Atelier Partir en livre « Mers et merveilles » 2021-07-07 – 2021-07-07 Médiathèque Lucien Jacques 199 avenue du Verdon

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains Participez à un atelier de modelage avec Mickaël Soutif et réalisez de magnifiques créatures marines !

Tout public à partir de 6 ans mediatheque-lucienjacques@dlva.fr +33 4 92 70 48 20 https://mediatheques.dlva.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-14 par

