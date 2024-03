Atelier participatif vélo Hôtel de ville Cenon, mercredi 10 avril 2024.

Atelier participatif vélo Des ateliers de réparation pédagogique toute l’année* afin

de devenir autonome dans l’entretien de son vélo et Mercredi 10 avril, 14h00 Hôtel de ville adhésion annuelle

Des ateliers de réparation pédagogique toute l’année* afin

de devenir autonome dans l’entretien de son vélo et être

incollable sur les questions de mobilités actives !

Entretien, réglages, posture, diagnostic…

Nous mettons à votre disposition l’outillage, le matériel et le savoir-faire

de nos techniciens·iennes cycles.

Information : De la documentation et des conseils pour

se déplacer autrement et faire le choix des mobilités actives !

Marquage : Faites marquer votre vélo avec la solution Bicycode®

pour limiter le vol et retrouver votre vélo plus facilement.

Une semaine par mois (mercredi après-midi, vendredi après-midi, samedi matin). Plus d’infos sur notre site Internet :

https://velo-cite.org/2018/03/28/le-programme/

Nom de l’association: VÉLO CITÉ

Email de l’association: midv@velo-cite.org

Tarif : Adhésion annuelle 5-30€

Lieu : Espace culturel Simone Signoret – 1 Av. Carnot, 33150 Cenon

Inscription/Réservation : Non

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/30012/flyer-ateliers-midv-2024-imp.pdf

Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine