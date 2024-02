Atelier participatif Une décoration de noël nature Les Jardins Suspendus Le Havre, mercredi 11 décembre 2024.

Atelier participatif Une décoration de noël nature Les Jardins Suspendus Le Havre Seine-Maritime

La nature nous offre tout ce qu’il faut pour mettre en lumière nos maisons et nos jardins. Il est donc simple de fabriquer ses propres décorations de Noël naturelles. En effet, il suffit de sortir et de se balader en forêt ou dans notre jardin pour trouver des branches, des pommes de pin, des feuilles, des glands et autres fruits secs pour réaliser une magnifique décoration de Noël. Durant cet atelier, venez découvrir idées et techniques pour réaliser de superbes décorations à partir de ces végétaux.

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 14:00:00

fin : 2024-12-11 16:00:00

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

